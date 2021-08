Man overlijdt na aanrijding door trein in Testelt

Even over 8 uur zondagavond werd een man aangereden aan de overweg in Testelt, een deelgemeente van Scherpenheuvel-Zichem. Hij stak met de fiets de gesloten overweg aan de Pastoriestraat over. Daarop werd hij gegrepen door een goederentrein. Hij zou de rode lichten en de gesloten slagbomen genegeerd hebben. Het slachtoffer, een veertiger uit Diest, overleefde de klap niet. Een wetsdokter en het labo kwamen ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De spooroverweg bleef de hele avond afgesloten. De NMBS legde een vervangbus in tussen Testelt en Diest.