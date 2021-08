Gekantelde vrachtwagen in Kontich: blikjes dierenvoeding handmatig overladen zal uren duren

Rond 10.30 uur is een vrachtwagen gekanteld op de Mechelsesteenweg (N1) in Kontich. De bestuurder van de vrachtwagen verloor de controle over het stuur, reed tegen een duiker in de gracht en belandde dwars over de 3 rijstroken van de rijbaan. De Mechelsesteenweg is er volledig versperd.