Al veel paddenstoelen in augustus, maar niet zo uitzonderlijk  

Je hebt het misschien al gemerkt tijdens het wandelen: er zijn al veel paddenstoelen. We associëren paddenstoelen vaak met de herfst en toch zijn er nu in het midden van de zomer al veel te zien. De zomer van 2021 is wel de natste zomer sinds het begin van de metingen in 1833. Is het dan uitzonderlijk dat er in augustus al paddenstoelen zijn? "Nee, toch niet", zegt Wim Veraghtert van Natuurpunt. "Het is zeker niet de eerste keer dat er in de zomermaanden veel paddenstoelen verschijnen."