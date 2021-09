Mijnterrils van Waterschei krijgen betere wandelpaden

Een flank van de terril wordt volgend jaar uitgerust met een mountainbikeparcours. "We gaan de link leggen tussen de Duinengordel in Oudsbergen en de bestaande routes in Genk, via de Klaverberg", vertelt Tom Naômé van Sport Vlaanderen. "En aansluitend leggen we ook een technische zone aan, op een flank van de terril. Dat technisch parcours is in totaal zo'n 6 km lang en is vooral bedoeld voor de lokale mountainbikers. Daar kunnen ze zich dan uitleven. Wie langere tochten maakt kan kiezen of hij dat parcours al dan niet uitprobeert."