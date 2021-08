Mogelijk bommen uit Tweede Wereldoorlog op site Eurocontrol in Haren

Eurocontrol, dat het luchtverkeer boven Europa regelt, start vandaag werkzaamheden op haar site in de Brusselse gemeente Haren. Ze gaat daar de komende maanden een nieuw gebouw optrekken. Maar bij die werken bestaat de vrees dat er nog bommen uit de Tweede Wereldoorlog onder de grond liggen en die kunnen bij graafwerken ontploffen. Op het terrein was vroeger een militaire luchthaven gevestigd en die werd in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd. "Uit scans is nu gebleken dat er nog metalen voorwerpen onder de grond zitten", bevestigt Olivier Slosse van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Daarom wordt er geen risico genomen en wordt aan werknemers in de buurt gevraagd om zeker vandaag en morgen van thuis uit te werken.