Voorlopig nog altijd mondmaskerplicht in Lierse straten: burgemeester houdt voet bij stuk, oppositie heeft er genoeg van

Volgens de oppositie is het tijd om de verantwoordelijkheid bij de burgers te leggen. "De mensen moeten zelf kunnen beslissen wanneer ze dat mondmasker opzetten", vertelt Claes. "Het is hoog tijd om af te stappen van die verplichting. Het is ook duidelijk dat het risico op besmetting niet bij wandelen in de openlucht zit."

Luister hier naar het gesprek met Tom Claes:

