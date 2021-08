Na 18 maanden coronapauze opnieuw ceremoniële wisseling van de wacht aan Buckingham Palace in Londen

Wie er niet bij was, was koningin Elizabeth II zelf, want die is met vakantie in haar kasteel in Balmoral in Schotland. De koningin is trouwens nooit te gast op het spektakel. Dat gebeuren aan Buckingham Palace, de officiële residentie van de koningin, is overigens niet uniek. Ook aan haar paleis in Windsor en aan de Tower in Londen vinden dergelijke ceremonies plaats, maar dan met iets minder show.