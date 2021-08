Nieuwe topman GO! vindt niet dat alle leerkrachten voor klas moeten staan: "Laat ze specialiseren in wat ze goed zijn"

Maar meer specialisatie en samenwerken van verschillende profielen kunnen niet alleen het lerarentekort voor een deel oplossen, ook de onderwijskwaliteit kan daardoor omhoog, vindt Pelleriaux.

"Bijvoorbeeld als we heel creatieve mensen hebben in ons team, dan gaan we ook beter didactisch materiaal kunnen maken, als we mensen selecteren die vooral zeer goed zijn in het klasmanagement of in het overdragen van kennis, en we laten die mensen dat doen, dan gaat misschien ook het klassikaal onderwijs verbeteren."

Dus door meer specialisatie kunnen we ook andere profielen aantrekken en dus in een grotere vijver vissen, wat goed is tegen het lerarentekort. Maar tegelijk kunnen we specifieke talenten inzetten en zo ook een hogere onderwijskwaliteit bereiken, besluit Pelleriaux.