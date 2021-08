Afghanen die op "no-fly-list" stonden onderschept bij Franse en Britse evacuatievluchten

VRT NWS-oorlogsjournalist Rudi Vranckx vindt het alleszins opmerkelijk dat het een Brits parlementslid, gespecialiseerd in migratie, was dat bekendmaakte dat er pogingen waren van mensen om op de vliegtuigen te geraken om gerepatrieerd te worden. Vranckx voegde er in “Terzake” aan toe dat er in ons land zeker ook een screening gebeurt bij de mensen die uit Afghanistan naar België worden overgevlogen.

In “Terzake” schetste Vranckx afgelopen avond ook nog eens het verschil tussen de verschillende islamitische en terroristische bewegingen die actief zijn in en rond Afghanistan. Volgens Vranckx werden de taliban in het verleden te veel over dezelfde kam geschoren als Al Qaeda en IS.

“Dat zijn internationale jihadistische bewegingen die aanslagen willen plegen in New York, Londen, Parijs en Brussel, terwijl de taliban een extremistische, islamistische beweging vormen, maar op een eerder nationalistische leest geschoeid. Zij willen nu een emiraat stichten binnen Afghanistan, die niet per se een dreiging voor de buitenwereld betekent.”