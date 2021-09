Officenter breidt netwerk uit: "We kunnen nu alle Limburgers dicht bij huis een professionele werkplek aanbieden" 

"Met Beringen, Pelt, Sint-Truiden, Genk en Hasselt hebben we een perfecte dekking voor de hele provincie", zegt zaakvoerder Christa Jouck. "Op die manier kunnen we alle Limburgers dicht bij huis een professionele werkplek aanbieden, zodat ze zich niet naar de grote steden hoeven te verplaatsen."

Deze trend was voor corona al aanwezig maar wordt nu versterkt, gaat Jouck verder: "Het thuiswerken was ook niet ideaal, dus de nieuwe hybride werkvorm zal een combinatie zijn van èn thuiswerk, maar ook in een professionele businesscenter zoals wij ze aanbieden."

Officenter kocht ook de bedrijvencentra in Tongeren en Maasmechelen, daar kunnen bedrijven ateliers huren.