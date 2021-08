Oostende doet onderzoek naar strand waar zaterdag opnieuw jongeren in de problemen kwamen

Het stuk strand afsluiten na de incidenten van de voorbije weken heeft volgens Meyer geen zin. "Het Groeistrand is één van de grootste maar daarom ook best bewaakte stukjes strand aan de Belgische kust. We staan er met 18 redders op een relatief kleine strook. Het zijn meestal ook de meer ervaren redders die daar worden ingezet. Die zandbanken zijn inderdaad iets waar we rekening mee moeten houden. Maar je kan dat moeilijk voorspellen. Die komen en gaan, dat verandert van jaar tot jaar. Veel belangrijker volgens mij is dat er extra wordt ingezet op zwemonderwijs. De mensen die in de problemen komen zijn vaak zeer weinig ervaren zwemmers."