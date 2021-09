Vijf overhellende bomen langs N118 in Arendonk gerooid na ongeval: "Bomen vermoedelijk onstabiel door zware regenval"

In Arendonk zijn gisteren vijf bomen gerooid langs De Lusthoven (N118), de drukke verbindingsweg tussen Arendonk en Ravels. Daar was zaterdagnacht een boom omgevallen op een auto die toevallig voorbijreed. Een ploeg van de politie stelde vast dat er nog enkele andere bomen gevaarlijk overhelden. "We vermoeden dat er op andere gewestwegen in Vlaanderen hier en daar ook nog bomen naar beneden zullen komen", zegt Ward van Hees van politie Kempen Noord-Oost.