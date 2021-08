Proces tegen zanger R. Kelly: "Ambtenaar omgekocht om huwelijk met minderjarige zangeres Aaliyah te regelen"

Het proces in New York is niet het enige waar R. Kelly moet terechtstaan, hij zal zich ook nog moeten verantwoorden voor gelijkaardige aanklachten in Illinois en Minnesota. De openbare aanklagers beschuldigen de zanger van fysiek, seksueel en psychologisch misbruik van minderjarigen, meisjes en jongens, en van volwassen vrouwen. Volgens de aanklagers maakte hij videobeelden van het seksueel misbruik en schakelde hij een team van getrouwen in om zijn wensen in te willigen en slachtoffers te zoeken.

Maar bovenal is het het eerste proces waarin R. Kelly terechtstaat voor beschuldigingen omtrent zijn huwelijk met r&b-zangeres Aaliyah in 1994. Aaliyah was toen 15, R. Kelly 27. De zanger zou een ambtenaar hebben omgekocht om valse identiteitsdocumenten te kunnen krijgen.