Pukkelpopkwartier krijgt een vervolg: "Het is de bedoeling om dit soort events te herhalen"

"Het waren vooral vier dagen vol lachende gezichten, feestende festivalgangers, en artiesten die eindelijk weer konden doen waar ze goed in zijn, en dat is mensen gelukkig maken", zegt Frederik Luyten van Pukkelpop. Dit concept past helemaal in de nieuwe samenwerking tussen Pukkelpop en de Muziekodroom die eind vorig jaar startte: "We zullen kijken wat er in de toekomst allemaal mogelijk is, maar het is de bedoeling om vanuit Pukkelpop, de stad Hasselt, PXL Music en met de Muziekodroom om nieuwe evenementen te organiseren. Daar gaan we werk van maken."