"Who runs the world?": de invloed van 40 jaar Beyoncé op vlak van muziek, mode en activisme

In 2003 splitsen de paden van de Destiny's Child-zangeressen en Beyoncé waagt het op een solocarrière met het debuutalbum "Dangerously in love". Op het album hoor je "Crazy in love", een vrolijk up-tempo nummer waarop Beyoncés vriend Jay-Z een stukje rapt. Jay-Z "put a ring on it" in 2008 en het koppel heeft drie kinderen. Al snel volgen verschillende studioalbums, na een korte Destiny's Child-reünie in 2004 en 2005.