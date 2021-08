Spoedarts Stig Walravens weigert Afghanistan te verlaten: "Wij zorgen hier voor iedereen, ook voor strijders"

Kunduz is volledig in handen van de taliban, maar welke invloed dat precies heeft op het dagelijks leven in de stad, kan Walravens moeilijk zeggen. "De rit van mijn verblijfplaats naar het ziekenhuis is al wat ik zie van de stad op dit moment. Wat ik wel kan zeggen, is dat het vanuit de auto toch lijkt alsof het leven weer aan het opstarten is." Ook de medewerkers van het ziekenhuis keren terug naar hun werk, al zijn nog niet alle afdelingen volledig heropend. En ja, bij die medewerkers zijn ook vrouwen.



Dat het werk in het ziekenhuis zo snel weer wordt hervat, schrijft Walravens toe aan de goede verstandhouding van Artsen Zonder Grenzen met alle partijen in de regio. "Ze kennen Artsen Zonder Grenzen allemaal heel goed, omdat we hier al zo lang in het land zitten," zegt hij.