Tips voor cultuurtrips weg van platgetreden paden: bezoek eens een kleiner, minder bekend museum

Felix De Boeck (1895-1995) was tegelijk boer en kunstschilder. In Drogenbos, op nauwelijks tien kilometer van de Grote Markt van Brussel, krijg je een inkijk in zijn wereld. De omgeving is een oase van groene rust met boomgaarden, bosjes, moerassen en wandelpaden. In het moderne museum Felix-Art is een ruim overzicht van het werk van Felix De Boeck te zien, vaak in combinatie met andere kunstenaars. En sinds kort is ook de hoeve te bezichtigen, inclusief het atelier van de meester, waar zijn vingerafdrukken met verf nog op de deurstijlen zitten.