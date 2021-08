Tropische storm Henri in VS zwakt af, correspondent Soenens: "140.000 gezinnen zonder stroom en overstromingsgevaar"

Storm Henri, die inmiddels al is afgezwakt, kwam omstreeks 12.15 uur lokale tijd aan land. Volgens de meest recente metingen van het nationale orkaancentrum NHC zijn de windsnelheden afgenomen tot 65 kilometer per uur. Op zee wordt nog het dubbele genoteerd.



Henri zou zich de volgende uren trager gaan voortbewegen en mogelijk blijven hangen op de grens tussen New York en Connecticut, waarschuwt de NHC. Er wordt veel regen verwacht.



"Net zoals bij ons in Wallonië het geval was, kan het zijn dat door de overvloedige regenval stormvloeden ontstaan en rivieren buiten hun oevers treden", legt Soenens uit. "Dan pas zal de echte schade naar boven komen, zoals een paar uur geleden in New Jersey: een 80-tal mensen moest daar worden gered toen straten plots onder water kwamen te staan."



President Joe Biden roept de bevolking aan de noordoostkust op om waakzaam te zijn en voldoende voorraden in te slaan.