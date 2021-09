Sint-Bavohumanoria in Gent werkt samen met andere stadsschool om twee leerlingen uit Afghanistan te krijgen

Om alles veilig te laten verlopen voor het gezin werd contact gehouden via 1 WhatsApp-lijn met iemand van school Het Spectrum. Het contact was telkens kort omwille van de veiligheid, maar ook omdat de internetverbinding daar bijna onmogelijk was. Voor het laatste werd ook hulp gevraagd aan school Sint-Bavo: "Telefoneren naar het buitenland of naar ambassades lukte er niet."