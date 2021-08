Ukkel wil toch versoepelen, in navolging van Vlaanderen en Wallonië: "Vrijwel zelfde vaccinatiegraad"

Ukkel is een van de rijkere gemeenten en ligt in het uiterste zuiden van het Brussels Hoofdstadelijk Gewest. "Wij hebben vrijwel dezelfde vaccinatiegraad als de Vlaamse gemeenten die aan ons grenzen of sommige gemeenten in Waals-Brabant", zegt burgemeester Boris Dilliès (MR) aan de Franstalige omroep RTBF.

De vaccinatiecijfers lopen sterk uiteen in Brussel. In Sint-Pieters-Woluwe, Oudergem of Ukkel bijvoorbeeld liggen die veel hoger dan in gemeenten als Sint-Jans-Molenbeek of Sint-Joost-Ten-Node. Dilliès pleit ervoor dat de gemeenten zelf kunnen beslissen om al dan niet te versoepelen.

Hij staaft zijn pleidooi met een tweet waarin hij de vaccinatiegraad aan de hand van de eerste prik vermeldt. Onze redactie heeft geprobeerd het aantal gevaccineerden met twee prikken per Brusselse gemeente te achterhalen, maar die blijken voorlopig niet beschikbaar.