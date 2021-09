Vandaal vernielt voetbalveld in Bokrijk met wagen

Een bestuurder is met zijn auto door de omheining gereden en is beginnen te driften op het voetbalveld van Bokrijk Sport. Met de auto is daar stevig geslipt, waardoor er sporen getrokken zijn in het gras. Het terrein is flink beschadigd en de omheining zal hersteld moeten worden. Ook de sproei-installatie werd meegenomen.

De schade aan het veld loopt op tot duizenden euro's en de club doet daarom een oproep tot getuigen. De politie onderzoekt de zaak.