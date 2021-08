Veel slachtoffers bij overstromingen in Tennessee

Volgens de burgemeester van de stad Waverly was het jongste slachtoffer amper zeven maanden oud. Voor zondagavond werd een avondklok ingevoerd. De Amerikaanse president Joe Biden verklaarde in een toespraak zijn medeleven met de slachtoffers. Hij heeft zijn team opgedragen om federale steun te verlenen aan de gouverneur van Tennessee.

"We bieden ze alle steun aan die ze nodig hebben op dit verschrikkelijke moment", aldus Biden. In de Amerikaanse deelstaat viel vrijdagavond een recordhoeveelheid regen waardoor waterlopen buiten hun oevers zijn getreden. Op veel plaatsen zijn de elektriciteits- en telecommunicatienetwerken uitgevallen. Honderden huizen zijn onbewoonbaar. De Nationale Garde helpt bij de evacuatie in de overstroomde gebieden.



Aan de oostkust van de Verenigde Staten lijken de gevolgen voor de gevreesde tropische storm ondertussen voorlopig mee te vallen. Al kan de regenval wel nog overstromingen veroorzaken. In totaal zitten wel zo’n 100.000 gezinnen zonder elektriciteit in de staten Rhode Island, Connecticut en Massachusetts.