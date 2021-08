VS-vicepresident Kamala Harris is in Singapore: "VS belooft eeuwigdurend engagement in het Verre Oosten"

Singapore is een klein, maar invloedrijk lid van de ASEAN, de regionale organisatie van Zuidoost-Azië, en staat erg kritisch tegenover de militaire dictatuur in Myanmar (Birma). Ook dat ligt goed bij Kamala Harris. Die laatste is overigens goed geplaatst om de Amerikaanse boodschap in Azië te verkondigen. Haar moeder was een ingeweken Tamil uit het zuiden van India en Tamils zijn een belangrijke minderheid in Singapore. (Lees verder onder de foto).