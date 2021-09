Waalse kinderen die door overstromingen getroffen zijn, komen dan toch niet naar Wachtebeke

Het was een idee van Thierry Van Hecke om zoveel mogelijk kinderen uit het rampgebied een beetje vakantie te gunnen. De provincie was bereid om twee recreatiedomeinen, de Gavers in Geraardsbergen en Puyenbroeck in Wachtebeke open te houden voor twee groepen. Maar na veel gesprekken met de jeugdwerkingen van de getroffen gebieden, bleek het beter om de kinderen in groep samen te houden op een domein. Maar nu blijkt ook dat het voor de ouders toch moeilijker is om hun kinderen achter te laten. "De ouders en de kinderen hebben het nog altijd moeilijk en zijn nog altijd aan het bekomen van de traumatische ervaring, dat het eigenlijk beter is om iedereen thuis te laten. ", laat Thierry weten.