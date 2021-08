Minister Weyts verhoogt straffen voor dierenmishandeling fors: "Wie niet luisteren wil, moet voelen"

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) verhoogt de straffen voor dierenmishandeling fors. Wie dieren mishandelt of verwaarloost, kan voortaan tot 5 jaar gevangenisstraf krijgen, of zelfs 10 jaar in geval van recidive. “Dit is het moment waarop we in Vlaanderen zeggen: wie dieren beestachtig behandelt, zal daarvoor een échte prijs betalen”, zegt Weyts.