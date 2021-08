Wie zijn de mensen die worden geëvacueerd uit Afghanistan? En wat zijn hun rechten?

De echtgenoot en kinderen van Belgen mogen mee (het zogenoemde kerngezin), ook als zij niet de Belgische nationaliteit hebben. Zij staan ook op de lijst van personen waarvan de veiligheid gecheckt is door Buitenlandse Zaken.

Moeilijker wordt het als een volwassen Belg met zijn Afghaanse moeder of tante of minderjarige nichtje op de luchthaven in Kaboel aankomt voor repatriëring. In de praktijk beslist het consulair personeel nu ter plaatse of die mee mogen of niet. En zo zijn er al verschillende mensen die niet op de officiële lijst stonden, toch meegenomen naar België.

Maar: familieleden buiten het kerngezin komen niet in aanmerking voor gezinshereniging. Bij de identiteitscontrole in Peutie wordt hen uitgelegd dat ze zelf een asielverzoek zullen moeten indienen. Het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) zal oordelen of ze in Afghanistan persoonlijk gevaar lopen en dus of ze al dan niet mogen blijven.