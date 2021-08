Winkelstraat in Halle staat opnieuw onder water: “Het water kwam snel, maar trok ook snel weer weg”

Volgens hem is het onderlopen van de winkelstraat een onrustwekkend iets. “Het onrustwekkende is dat niet alleen het laagste gedeelte van het centrum onder water loopt, maar ook de buitenwijken en deelgemeentes. In Buizingen hebben we wateroverlast gehad, maar ook op verschillende plaatsen in Lembeek. Ik heb ook contact gehad met de burgemeester van Tubize, iets na middernacht, en daar hadden ze het ook zitten. Volgens de schepen komt het water van hoger gelegen gebieden.