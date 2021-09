50 stadsmedewerkers van Poperinge schieten te hulp in Wallonië na wateroverlast

Er wordt al weken puin geruimd en schoongemaakt in de gebieden die vorige maand getroffen werden door de wateroverlast. Maar het werk is nog verre van af. Daarom heeft Poperinge besloten om een handje toe te steken in zijn zustergemeente Vaux-sous-Chèvremont. Er werd een oproep gelanceerd naar vrijwilligers onder het stadspersoneel en die had veel meer succes dan verwacht. "Ik dacht, als we 10 tot 15 mensen vinden dan is het een succes", vertelt coördinator Ben Hamerlinck, "maar na een halve dag hadden we er al bijna 30. En uiteindelijk gaan we met een equipe van een 50-tal collega's, vooral mensen uit de technische dienst, maar ook een 10-tal medewerkers uit de administratie."

Naast het stadspersoneel is er ook hulp van een aantal bedrijven uit de regio. Valcke Prefab Beton uit Vlamertinge zal de kranen en borstelmachines van de stad helpen vervoeren. En het aardappelverwerkend bedrijf Aviko zet tijdelijk een frituur op, onder meer voor de kinderen van de gemeente.