Aalst heeft opnieuw deelsteps in de stad

De stad Aalst gaat in zee met deelstepaanbieder Dott. Het Nederlandse bedrijf krijgt een vergunning om voor vier jaar elektrische deelsteps in de stad aan te bieden. Schepen Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) : " Er waren verschillende kandidaten om in Aalst weer deelsteps aan te bieden. Het voordeel van Dott is dat zij verschillende betaalmogelijkheden aanvaarden, ook bancontact. Het is ook een heel eenvoudige app om te gebruiken, waardoor we voor Dott gegaan zijn.Bovendien hebben ze ook elektrische fietsen in hun aanbod, wat in de toekomst interessant kan zijn voor ons."