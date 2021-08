Leuvens gerecht vat bende gespecialiseerd in internationale autodiefstal en -zwendel

Uit onderzoek bleek dat de auto's naar afgelegen loodsen in onder andere Brussel werden gebracht en dan via de Antwerpse haven verscheept werden naar diverse Afrikaanse landen. De politiediensten konden 13 zeecontainers onderscheppen, met daarin gemiddeld 2 à 3 gestolen voertuigen. Tot op vandaag zijn 47 voertuigen teruggevonden die gestolen zouden zijn door de organisatie. Het merendeel van de voertuigen werd gestolen in België en Nederland, enkele auto’s werden gestolen in Frankrijk en Duitsland.

Bij de huiszoekingen in België werden zes verdachten gearresteerd. Ze werden allen voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. Vijf personen verblijven op dit ogenblik nog in voorlopige hechtenis. In Nederland werden twee verdachten gearresteerd. Zij zullen op een later tijdstip aan België worden overgeleverd.