Afghanen in Leuven zamelen geld in voor landgenoten: "Heel pijnlijk om te zien wat er nu in Afghanistan gebeurt"

Rachman zelf kon enkele jaren geleden een nieuw leven beginnen in ons land. Hij was nog maar vijftien toen hij in 2015 als vluchteling in België terechtkwam. "Toen ik hier aankwam, dacht ik dat ik in Londen of Amerika was, ik had geen idee. Ik heb even in Brussel gewoond en heb toen vrij snel Nederlands geleerd, wat ik geen moeilijke taal vind." En nu woont Rachman dus in Leuven.

De teller staat intussen al op bijna 2000 euro. Je vindt de crowdfunding hier.