Auxilia Limburg helpt Afghaanse kinderen huiswerk maken: "Ze hebben extra ondersteuning nodig" 

Op dit moment zijn er 300 vrijwilligers actief met bijna 350 leerlingen. De organisatie merkt dat bij grote conflicten in de wereld, hier later kinderen komen die extra begeleid moeten worden onder andere op school. "Over het algemeen merken we dat bij grote conflicten in de wereld mensen vluchten. Jongeren en kinderen die dan hier op school zitten, hebben dan ook extra ondersteuning nodig", zegt Josée Machiels van Auxilia Limburg. "Palestijnen, Syriërs, en we hebben nu ook al heel wat Afghaanse vluchtelingen. Die mensen hebben geen hulp bij het studeren in de directe omgeving." Op dit moment helpt Auxilia een 20-tal Afghaanse kinderen en jongeren in Limburg.