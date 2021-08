Babbelbankenroute moet sociaal isolement doorbreken: "Psychische kwetsbaarheid nog altijd taboe"

Het gaat om een initiatief van Medisch Centrum St.-Jozef in Munsterbilzen dat eerst zelf met zo'n babbelbank uitpakte. En nu zijn er ook geplaatst in Bilzen, Hoeselt, Tongeren, Riemst, Voeren en Herstappe. "Eind 2019 hebben we hier onze eigen babbelbank geplaatst en ingehuldigd. Op die manier wilden we de geestelijke gezondheidszorg in de kijker zetten en mensen letterlijk uitnodigen om op de bank te komen zitten en een babbeltje te slaan, om contact te maken", zegt Cindy Monard, algemeen directeur van het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Jozef. "Heel regelmatig zie ik hier mensen zitten. Alleen of soms komt er iemand bijzitten. En als het weer en het zonnetje nu nog extra willen meewerken, dan kan er kan er nog wat meer gebabbeld worden."