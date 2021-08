BEKIJK - De Panjshir: hoe één Afghaanse provincie uit de klauwen van de taliban kan blijven 

De 32-jarige Ahmed Massoud is hét gezicht van het laatste Afghaanse verzet tegen de taliban. In 2016 studeerde hij af in Londen en keerde hij terug naar zijn geboorteplaats in de Panjshirvallei. Twee jaar later zette hij daar zijn eerste stappen als politicus. Hij wilde in de voetsporen van zijn vader treden, de iconische verzetsstrijder Ahmad Shah Massoud.