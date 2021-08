Belgische onderzoekers vinden verrassende gelijkenis tussen de hersenen van octopussen en die van de mens

Seuntjens wijst er ook op dat achtarmige octopussen een half miljard zenuwcellen hebben, ongeveer evenveel als een kleine mensaap. Slechts een derde van die cellen bevindt zich in de hersenen, de rest in de armen. Omdat de dieren in hun armen zoveel zenuwcellen hebben, wordt wel eens beweerd dat ze negen breinen hebben: één in het hoofd en nog één in elke arm, die zich elk ook zelfstandig gedragen. Maar die stelling is intussen door wetenschappelijk onderzoek weerlegd: een octopus heeft maar één brein dat het hele lichaam aanstuurt.