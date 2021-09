Bestuurder overleden na aanrijding met vrachtwagen in Rummen

In Rummen bij Geetbets is maandagavond iets voor 19 uur een dodelijk ongeval gebeurd op de Leeuwbeekstraat. Een auto reed er de Leeuwbeekstraat op vanuit de Diepenpoelstraat zonder voorrang te geven. Uit de richting van Halen kwam op dat moment een vrachtwagen en die is frontaal op het voertuig ingereden.