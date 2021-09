Buurtbewoners Masuistraat in Schaarbeek slaan alarm: 'Verkeerssituatie is onhoudbaar' 

Sinds 2018 is er in Schaarbeek een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Toch wordt die niet altijd nageleefd. "Dat moeten we afdwingen in samenwerking met de politie, maar ook via de inrichting", zegt schepen van Mobiliteit, Adelheid Byttebier. Al moet aan die inrichting nog heel wat gebeuren.

Burgercollectief 1030/0 vraagt al jaren om een structurele oplossing in de Masuistraat. Die straat loopt deels in Schaarbeek en deels in stad Brussel. Enkel stad Brussel maakte al werk van een veiligere straat en installeerde Berlijnse kussens en wegversmallingen. Dat is volgens het burgercollectief nog niet perfect, maar wel een grote verbetering.