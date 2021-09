CHECK na "De zevende dag"-debat uit februari: hoe groot is kans dat je virus nog kan overdragen na vaccinatie?

Volgens een onderzoek van het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC) zouden gevaccineerde mensen de deltavariant toch in grotere mate verspreiden dan eerst gedacht, in sommige gevallen zelfs even snel als niet-gevaccineerden. Al is daar nog verder onderzoek voor nodig, gezien het hier over slechts één studie gaat. Critici zeggen ook dat het onderzoek in Provincetown te kleinschalig was (het omvatte 469 mensen) en niet per se bewijst dat gevaccineerde mensen een belangrijke rol kunnen spelen in de verspreiding.