Chemiebedrijf 3M geeft nu zelf aan dat het de mogelijk giftige stof FBSA in de Schelde loost

De omgevingsinspectie laat vanmiddag weten nog niet zeker te zijn dat er inderdaad FBSA in het lozingwater van 3M zit. Die bevestiging moet dus komen van de meetresultaten.

"Wij wachten nog op het externe advies van een toxicoloog om een beeld te krijgen van de impact van FBSA", laat Brigitte Borgmans van het Vlaams Departement Omgeving weten aan het persagentschap Belga.

3M heeft overigens geen vergunning om FBSA te lozen en had ook niet gemeld dat het de stof zou lozen.

Vanmiddag heeft 3M tijdens een hoorzitting meer uitleg gegeven aan de omgevingsinspectie. In dat kader heeft 3M trouwens gisteravond alle informatie over gevaarlijke stoffen in hun productieproces en de eventuele milieu-impact overgemaakt. De omgevingsinspectie zal bekijken of er een boete moet worden geheven en zal zijn bevindingen na de hoorzitting overmaken aan het parket, dat sowieso al een onderzoek voert naar 3M.

Het Amerikaanse chemiebedrijf hult zich voorlopig in stilzwijgen. Het kwam enkele maanden geleden al in opspraak in het zogenoemde PFOS-schandaal. Bij werken aan de Oosterweelverbinding was een vervuiling met grote hoeveelheden van die giftige stof ontdekt in de buurt van Zwijndrecht. De bron van de vervuiling bleek 3M te zijn.