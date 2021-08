Dan toch: Antwerpen stelt met "LEES! Het Boekenfestival" opvolger Boekenbeurs voor

Ook in Xpo Kortrijk komt er vanaf dit najaar een nieuw boekenevenement: "Feest van het Boek", van 30 oktober tot en met 1 november. Dat wordt georganiseerd door enkele uitgeverijen. Maar voor organisatie Easyfairs was er geen twijfel mogelijk dat de opvolger in de stad Antwerpen moet blijven. "Antwerpen is de bakermat geweest van de vroegere boekenbeurs. Het is een stad met 520.000 inwoners, we moeten de huidige community respecteren", klinkt het. "De Antwerpenaars hebben een duidelijk signaal gegeven dat ze nood hebben aan een boekenevenement in hun stad. En uiteraard doen we dit in overleg met alle stakeholders uit de boekengemeenschap."