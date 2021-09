Dubbel feest voor Jimmy Samijn van Get Ready

Get Ready begon als een komeet in de Vlaamse showbizz, met hysterische fans en verschillende optredens op één dag in de beginjaren. "Dat mis ik eerlijk gezegd niet", lacht Jimmy, "als ik eraan terugdenk, is dat natuurlijk een van de mooiste perioden, maar het was ook heel hectisch. Het verschil is dat als we nu een optreden doen, we er meer van genieten. Vroeger was het meer van optreden, hup, andere kleren aan, hup, naar het volgende. Dat was meer bandwerk eigenlijk."