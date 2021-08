Belgische evacuatie ook in Kaboel zelf: zo'n 250 mensen in uiterste geheim met bussen naar luchthaven gebracht

Strikt genomen was de operatie vanuit Kaboel stad geen extractie aangezien er geen Belgische soldaten mee de stad zijn in gegaan. Het was dus eerder een "gecoördineerde evacuatie".



Over het precieze kader van de operatie zijn trouwens nog belangrijke vraagtekens. Zekerheid hebben we niet, maar mogelijk is de operatie uitgevoerd in samenwerking met Pakistan, het buurland van Afghanistan dat goede banden heeft met de taliban. Pakistan heeft de afgelopen dagen ook andere evacuatieoperaties op poten gezet voor andere landen en internationale organisaties, blijkt via hun officiële kanalen.

België werkt voor de evacuatieoperatie sowieso nauw samen met Pakistan. De C-130-vliegtuigen gebruiken de luchthaven van Islamabad als uitvalsbasis. Premier De Croo bedankte de Pakistaanse premier vanmorgen nog op Twitter, hij zei dat hij vannacht nog een gesprek met hem heeft gehad.