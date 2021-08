Opnieuw vlucht met geëvacueerden uit Afghanistan geland in Melsbroek: ruim 200 mensen aan boord

Net zoals gisteren zijn er vandaag geëvacueerden uit Afghanistan overgevlogen van Islamabad, in Pakistan, naar Melsbroek in ons land. Het is een deel van de ongeveer 280 mensen die ons land gisteren kon overvliegen van Kaboel naar Islamabad. Ze werden overgevlogen met een toestel van Air Belgium, dat dus net opnieuw geland is op Belgische bodem. De geëvacueerden worden nu overgebracht naar de kazerne in Peutie (op een steenworp van Melsbroek) waar ze worden gescreend, en getest worden op corona.