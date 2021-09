Mysteries ontrafeld: wat heeft het West-Vlaams gemeen met het Afrikaans?

Het is wellicht het enige liedje waar zowel West-Vlaams als Afrikaans te horen is. Ertebrekers, een groep met onder andere Flip Kowlier, werkte voor het liedje “You party too much” samen met Jack Parow. De Zuid-Afrikaanse rapper, bekend van het hitje “Cooler as ekke” en de extreem lange klep van zijn pet. Zelfs al zouden de muzikanten elkaar best goed verstaan, de samenwerking verliep in het Engels. En dat is net wat er in Zuid-Afrika aan het gebeuren is: het Engels is het Afrikaans aan het verdringen. “Vooral in officiële instanties”, zegt Van Keymeulen. “Er is echt wel een taalstrijd aan de gang, maar de taal zal niet voorgoed verdwijnen. Het Afrikaans worstelt met een stigma. Het wordt altijd gelinkt aan de apartheid. Daardoor verdwijnt het aan de universiteiten en zelfs uit het straatbeeld, zoals het bord aan Kaap de Goede Hoop."



Lees verder onder de videoclip van "You party too much".