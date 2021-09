Helft van "Blankenbergse zesling" wacht spannend af hoe andere helft zal scoren op Paralympische Spelen: "Goud hoeft niet, als ze hun best maar doen"

De broers Vanhove vormen eigenlijk een zesling, waarvan dus de helft deel uitmaakt van de nationale goalballploeg. Door de strenge coronamaatregelen kan de rest van de familie niet mee supporteren in Tokio, maar dat doen ze dan maar thuis, in Blankenberge. "We hebben een WhatsApp groepje", vertelt Jelle, één van de thuisblijvende broers, "waarop ze ons laten weten wanneer hun wedstrijd wordt uitgezonden, wanneer er beelden te zien zijn en zo meer. We kregen ook al wat foto's van het Olympisch dorp. Maar we proberen hen niet al te veel te storen. Het voornaamste is dat ze zich op hun wedstrijd kunnen focussen."



Goalball vraagt dan ook de nodige concentratie. Het is een balsport voor mensen met een visuele beperking. Per team liggen er 3 spelers voor een brede goal van 9 meter. De bedoeling is de bal, waar een belletje in zit en die je dus hoort aankomen, in de goal van de tegenstanders te rollen aan de overkant van het veld. "Dat ze dit als broers kunnen doen schept uiteraard een speciale band", weet Jelle. "Maar in hun team zitten nog andere spelers en 't is in eerste instantie als team en niet als broers dat ze naar Tokio zijn getrokken."