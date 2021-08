Hissène Habré, voormalig dictator van Tsjaad, is overleden in gevangenschap in Senegal

Habré zou besmet zijn geweest met het coronavirus en zou vanuit de cel zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Daar is hij overleden. Hij was 79. Habré zat in Senegal een levenslange celstraf uit wegens wreedheden tijdens zijn bewind in de jaren 80 in Tsjaad. Hij was in 2017 in Senegal veroordeeld in een uitzonderlijk geval van universeel recht. Eerder had ook de Belgische jusititie hem willen vervolgen.