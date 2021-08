"Josse Sossis" leert kinderen chipolata’s maken: “Er is nog interesse in het beroep van slager”

Volgens "Josse Sossis" nemen grootwarenhuizen en ketens veel zaken over. “Ik had afgelopen jaar nog 16 mensen in de avondopleiding, maar dat zijn vooral mensen die uit de landbouw komen en een hoeveslagerij wilden openen", zegt Josse. "En er zijn ook veel hobbyisten. Dat zijn mensen die eerder geïnteresseerd zijn in het vlees. Barbecueën is enorm populair en hier leren ze hoe ze vlees moeten pekelen of roken. Maar echt zelfstandigen komen er amper bij. En dat is spijtig.”