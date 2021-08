Kat of bal kwijt? Vanaf 1 september mag u gewoon de tuin van de buren binnen om te gaan zoeken

Per ongeluk de bal overgetrapt in de tuin van de buren? Of is de kat weer eens gaan lopen? Vanaf 1 september mag u gewoon zelf de tuin van uw buren binnen om te gaan zoeken. De nieuwe regel past binnen een bredere hervorming van het goederenrecht. Ook wie verbouwt, mag voortaan een stelling zetten bij de buren als dat nodig is. En ook wandelaars mogen vanaf 1 september over onbebouwde privé-percelen wandelen.