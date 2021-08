Legendarische Café Allee op Oude Markt in Leuven opent opnieuw de deuren

Maar nu gaat het bekende café weer open. Jorge Piot en zijn vriendin worden de nieuwe zaakvoerders: “Mijn vriendin en ik hebben een tijdje in de horeca gewerkt, maar nu al een paar jaar niet meer”, vertelt Jorge. “Maar laatst waren we aan het praten en kwamen we tot de conclusie dat we toch weer de horeca in wilden, maar niet werken voor iemand, maar zelf een zaak beginnen. We bezochten Café Allee heel graag en wilden het niet verloren laten gaan. Dan hebben we geprobeerd om het over te nemen en dat is gelukt.”