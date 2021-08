Leider van Proud Boys veroordeeld tot bijna zes maanden cel

De 37-jarige Tarrio had schuldig gepleit voor het verbranden van de vlag en voor het bezit van wapenonderdelen in Washington DC.

Vanaf 6 september gaat hij zijn celstraf uitzitten.

Volgens de openbaar aanklager waren Tarrio en anderen leden van de Proud Boys-beweging verantwoordelijk voor het verwijderen van de vlag van de historische Asbury United Methodist kerk op 12 december 2020, en staken die ook in brand. Dit incident maakte deel uit van een pro-Trump-manifestatie na de verkiezingsoverwinning van Joe Biden. Tarrio gaf de feiten enkele dagen later toe in een interview met de Washington Post. Twee dagen voor de pro-Trump-betoging van 6 januari in Washington DC, werd hij opgepakt met wapenonderdelen in zijn auto. Hij moest op bevel van de rechter de hoofdstad verlaten, waar daags nadien het Capitool werd bestormd - ook door aanhangers van de Proud Boys.

Tarrio bood maandag zijn verontschuldigingen aan en erkende dat zijn daden fout waren. Hij moet ook een boete betalen van 1.000 dollar en een schadevergoeding aan de kerk.